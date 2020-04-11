Суббота, 11 апреля 2020, 00:23

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Роботы заменили выпускников

11 апреля
21:06 2020
Версия для печати

Выпускная церемония состоялась, несмотря на карантин

Эпидемия эпидемией, а жизнь идет своим чередом. Так, в японском университете Business Breakthrough University несколько студентов, окончивших обучение, находились на самоизоляции. Но церемонию вручения дипломов отменять не стали. Вместо выпускников документы об образовании вручили… роботам, пишет BBT.

Все было сделано по всем правилам: роботы получили не только дипломы, но и традиционные мантии и шапочки выпускников. Сами студенты присутствовали на событии виртуально: была организована видеоконференция в режиме Zoom. Все происходящее транслировалось с помощью ноутбуков, и выпускники комментировали каждый шаг по ходу дела. Возможно, этот сценарий возьмут на вооружение и другие университеты, где тоже окажутся инфицированные студенты.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,080,00%
EUR19,77–0,01%
GBP22,500,00%
UAH0,670,00%
RON4,090,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 11.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд