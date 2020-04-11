Выпускная церемония состоялась, несмотря на карантин

Эпидемия эпидемией, а жизнь идет своим чередом. Так, в японском университете Business Breakthrough University несколько студентов, окончивших обучение, находились на самоизоляции. Но церемонию вручения дипломов отменять не стали. Вместо выпускников документы об образовании вручили… роботам, пишет BBT.

Все было сделано по всем правилам: роботы получили не только дипломы, но и традиционные мантии и шапочки выпускников. Сами студенты присутствовали на событии виртуально: была организована видеоконференция в режиме Zoom. Все происходящее транслировалось с помощью ноутбуков, и выпускники комментировали каждый шаг по ходу дела. Возможно, этот сценарий возьмут на вооружение и другие университеты, где тоже окажутся инфицированные студенты.