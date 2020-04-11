В ответ на многочисленные обращения журналистов относительно возможного изменения процедуры избрания главы государства, ПСРМ обнародовала свою позицию по этому вопросу.

Прежде всего, считают в партии, данные дискуссии не имеют ничего общего с Партией социалистов Республики Молдова.

ПСРМ твердо стоит на ранее озвученной позиции, что президент Республики Молдова должен избираться путем всенародного голосования.

В то же время, говорится в заявлении, ПСРМ поддерживает призыв главы государства Игоря Додона о том, что в чрезвычайной ситуации, когда наша страна находится на острие борьбы с пандемией коронавируса, необходим мораторий на обсуждение политических вопросов.

В ПСРМ убеждены, что весь политический класс, все общество должны сосредоточиться на усилиях по защите граждан от коронавируса и смягчении негативных последствий, вызванных этим кризисом. Здоровье и жизнь наших граждан являются безусловным приоритетом, и социалисты сосредоточены на оказании необходимой поддержки властям в борьбе с коронавирусом.

Мы призываем все политические силы сделать то же самое.