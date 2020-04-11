«Нынешние условия в больницах не были созданы в последние месяцы, когда мы оказались у власти. И те, кто говорит о нынешнем состоянии системы здравоохранения, очень хорошо это знают. Я утверждаю, что многие из тех, кто сегодня высказывают свое мнение, спекулируя на сложной ситуации, в которой находятся люди, страна в целом, не имеют морального права это делать. А если поступают таким образом – это говорит об определённых качествах этих людей», – считает Корнелиу Фуркулицэ.

Лидер фракции ПСРМ уверен: если бы власти не отреагировали незамедлительно и не было бы сотрудничества основных государственных институтов, эпидемиологическая ситуация в Молдове была бы катастрофической.

«Пандемия бьет по всем – кого-то сильнее, кого-то слабее. Я могу сказать откровенно: если бы не быстрые действия, ситуация в Молдове была бы намного хуже. Не хочу хвалить нынешнюю власть, но констатирую реальную ситуацию. Поверьте, я говорю со знанием дела. Если бы не сотрудничество составных частей вертикали власти – администрации президента, парламента, правительства, мэрии Кишинева, районных советов – ситуация была бы намного хуже», – сказал Корнелиу Фуркулицэ.