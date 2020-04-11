Бывший социалист, экс-активист Гражданского конгресса, в прошлом коммунист-реформатор Руслан Попа, в очередной раз, волшебным образом трансформировался, представ на этот раз в образе вирусолога-конспиратора.

В этой новой роли он на своей странице в социальных сетях обратился к общественности. Приведем лишь цитату из пространного послания к соотечественникам. «Сатанисты устроили настоящий геноцид. Они убивают людей. Так называемый коронавирус был разработан в лаборатории. За основу взяли вирус, живущий в летучих мышах. Он не передается от человека к человеку. Его заносят через тестирование… Я прошу все службы мира, где еще остались офицеры не продажные, которые служат родине, своим народам, провести расследование и найти тех, кто начал все, кто начал геноцид против человечества», – вещает пользователям сети Попа, называющий себя еще именем древнего славянского бога – Велесом.

Казалось бы, налицо весеннее обострение, и пациента надо просто лечить. Но не все так просто. За последние двадцать лет Попа регулярно оказывался в окружении заметных политиков и вел себя совершенно рационально. До бегства из Молдовы Влада Плахотнюка новоявленный вирусолог несколько лет проводил акции, которые объективно шли на пользу олигарху. Например, в 2014-м году он неожиданно создал клон – Партию коммунистов-реформаторов, и благодаря полному совпадению аббревиатуры и символа с ПКРМ на парламентских выборах набрал почти пять процентов голосов. Владимир Воронин был в ярости, его политформирование из-за Попы не смогло получить запланированное количество мандатов. Весной прошлого года он объявил о том, что намерен провести «Съезд бывших граждан СССР». Журналисты, пишущие на тему политики, расценили этот шаг как попытку отобрать у социалистов часть избирателей, ностальгирующих по советским временам, что шло олигарху тоже на пользу… Теперь коронавирус. Нет, это что угодно, но не шизофрения. Где-то рядом должны быть… деньги.

Евгений Гольша