Не проходит недели, чтобы депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан не выступил с поучениями к властям Республики Молдова.

Он берет на себя смелость рассказывать, как надо строить внешнюю политику, каким образом лечить людей, в каком направлении развивать экономику.

Не обошел своим вниманием евродепутат и заявление президента Молдовы о том, что правительство намерено приобрести в Китае 100 тысяч тестов для выявления у потенциально больных коронавируса. «Моя позиция очень четкая и жесткая. Не играйте с тестами, потому что это значит играть с жизнями граждан. Мы все видели (ВСЕ!?, ред.), что тесты, изготовленные в Китае, имеют результативность тридцать процентов. Эти плохие тесты были импортированы в Испанию и другие страны. Из 10 инфицированных вирус они определяют только у троих». При этом, Мурешан почему-то не рассказал, например, о том, что правительство Китая опубликовало список одобренных производителей тестов, у которых товар рекомендуется брать, а не у проходимцев.

Кроме того, в использовании экспресс-тестов есть свои особенности, и их результаты должны дублироваться. Но не в том суть дела. Политики, подобные Мурешану, воспринимают весь мир в двух цветах, в одних странах царит «либеральное счастье», а потому, если они предложат тебе хоть коровью лепешку, надо ее принимать с благодарностью и раскланиваться. А есть еще изначально «неправильные режимы». Они могут в качестве гуманитарной помощи предлагать хоть золото, но его с презрением надо отвергать. А все потому, что, маскируя свою сущность, «враги свободного мира» хотят разрушить нашу бескорыстную дружбу с «западными партнерами». Примерно так думает, например, и молдавский депутат парламента Игорь Мунтян, назвавший поставку 10 тысяч тестов из России «пропагандой».

Ну и еще немного о продукции из Поднебесной. Чешские власти оставили для собственных нужд партию масок, отправленных из Китая в Италию. Разразился скандал. Фирма из США перекупила партию китайских защитных средств, предназначенных для французских полицейских, прямо в аэропорту, причем заплатила наличными в три раза больше, чем предусматривал контракт с европейцами. Но… Мурешан и ему подобные нам о таком вряд ли когда-нибудь расскажут.

Александр Боц