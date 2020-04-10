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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавские коммунисты осудили власти Грузии

10 апреля
21:16 2020
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В ПКРМ возмущены тем, что власти Грузии преследуют и грозят завести уголовное дело на главу Единой коммунистической партии этой страны Темура Пипия.

В распространенном по этому случаю заявлении говорится: вся вина коммуниста заключается в том, что он привез из России на родину триста юбилейных медалей, отштампованных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их конфисковала пограничная полиция Грузии. «Просто не верится, что это происходит в Грузии! В Грузии, сыны и дочери которой так храбро сражались на фронтах Великой Отечественной. В Грузии, которая понесла невосполнимые утраты в той страшной войне, более 400 тысяч человек! В Грузии, которая дала человечеству Великого и Непобедимого Сталина!» – говорится в заявлении, распространенном от имени членов ЦК ПКРМ.

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