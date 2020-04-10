Из этой суммы 5,4 млн леев направят минздраву для приобретения защитных костюмов в количестве 51428 штук.

Кроме того, предусмотрены средства для выплаты единовременного пособия в 16 тыс. леев медработникам, заразившимся COVID-19 на рабочем месте. На эти цели выделено 464 тыс. леев.

«Этим постановлением мы перенаправляем финансовые ресурсы, собранные на счетах минфина за счет щедрых дарений граждан. Благодарю их всех за этот жест. До сих пор было собрано почти 13 млн леев, и все они направлены в резервный фонд правительства», – сказал премьер-министр Ион Кику.

По предложению президента Игоря Додона, Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила выделить пособия медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения своих служебных обязанностей.