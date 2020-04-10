Депутаты оппозиции настаивали на отмене Закона потому, что он касался и аэропортового сбора в 9 евро. Об этом сообщил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

«Кроме приостановки всех социальных вещей, приостановлена и инициатива правительства, которая предусматривает изъятие части от 9 евро, которые оплачиваются как аэропортовый сбор. Мы всего лишь приняли решение, чтобы 4,5 евро, которые собирают те, кто незаконно получил аэропорт в управление, шли в бюджет. Теперь вы понимаете, почему некоторые так настойчиво обращаются в суд, чтобы отменить этот проект. Знаете, чьи это интересы, так что не буду вдаваться в подробности», – рассказал Игорь Додон.

Уточним, что одно из положений закона касалось перенаправления доходов аэропорта, который находится в управлении Илана Шора, в фонд поддержки населения. Речь идет о 50% от суммы аэропортового сбора в размере 9 евро, уплачиваемого каждым пассажиром.

Напомним, что в конце 2019 года Андриан Канду вместе с группой депутатов-демократов находился в Израиле, где, согласно данным СМИ, встречался с Иланом Шором. После возвращения в Молдову он сформировал парламентскую группу «Pro Moldova». Тогда же члены Демпартии утверждали, что раскол в формировании – дело рук Шора. Так, депутат Евгений Никифорчук убежден, что депутаты «Pro Moldova» получили по 250 тыс. евро за выход из ДПМ.