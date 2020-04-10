Реакция предпринимателей после того как оппозиция заблокировала выделение помощи во время кризиса.

Председатель ассоциации «MĂR» Анета Засавицки возмущена действиями депутатов, которые потребовали аннулировать закон о мерах поддержки для граждан и предпринимателей.

«Хочу обратиться к депутатам, которые спровоцировали приостановление закона. Это двойное издевательство над сектором HoReCa за последний год. С сегодняшнего дня начинают начислять пеню и нет выплат в 2775 леев для безработных. Страна пылает, а кто-то ищет политические дивиденды», – написала Засавицки в социальной сети.

Напомним, что в результате решения КС, куда обратились депутаты ПДС, «Платформы DA» и группы «Pro Moldova», был приостановлен закон, реализацию которого взяло под свою ответственность правительство. Документ предусматривал выделение пособий для безработных, увеличение социальных выплат и льготы для предпринимателей. Позже Комиссия по чрезвычайным ситуациям в срочном порядке приняла решение о выделении помощи гражданам во время кризиса. Напомним также, что летом 2019 года правительство Майи Санду повысило ставку НДС для HoReCa с 10% до 20%.