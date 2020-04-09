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Газета "Кишиневские новости"

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Безответственные и популистские действия Канду, Санду и Нэстасе

09 апреля
22:41 2020
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Так прокомментировал премьер Ион Кику решение Конституционного суда, который отменил действие закона О мерах по поддержке граждан и предпринимателей

Как известно, с соответствующим заявлением в КС обратилась группа депутатов, представляющих Блок ACUM и Pro Moldova.

«Это обращение нескольких депутатов Блока ACUM и депутатов группы «Pro-Șor». Это результат безответственных, популистских действий политиков, которые спровоцировали отмену закона. В этих условиях соберу членов правительства, чтобы обсудить, как действуем в дальнейшем. Не исключаю созыва Комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия очень радикальных решений. В апреле у многих граждан не будет денег на хлеб, потому что законодательство не позволяет нам выплату этих средств», – сказал Кику.

Напомним, что в результате решения КС был отменен закон, реализацию которого взяло под свою ответственность правительство. Документ предусматривал выделение пособий для безработных, увеличение социальных выплат и льготы для предпринимателей.

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