Лидер ПДС сегодня отправилась с небольшим дарением в Службу скорой медицинской помощи в Фалештах, где ее спросили почему возглавляемое ею правительство заблокировало покупку новых карет скорой помощи.

Лидера ПДС упрекнули в том, что по этой причине медики теперь вынуждены работать на старой технике, которая часто ломается. Отметим, что в прошлом году министр здравоохранения в кабмине Майи Санду заблокировала приобретение 170 единиц техники.

Однако Майя Санду ушла от ответа, поменяв тему обсуждения.

Дискуссия быстро завершилась после того, как работники критически отнеслись к сказанному экс-премьером.

Известно, что Майя Санду привезла с собой 4 защитных костюма и питьевую воду. Примечательно, что значительная часть медиков отнеслась негативно к приезду политиков, которые до этого посетили Сороки – один из очагов коронавируса в Молдове.

«Наши сотрудники сказали им, что это, по крайней мере, безответственно и опасно – входить в контакт с большим количеством врачей в медучреждении, где отмечается много случаев COVID-19. Мы ценим жест и намерение сделать дарение, но было бы лучше сделать это без личного присутствия и без разговоров с большим количеством людей», – рассказали в службе скорой медицинской помощи Фалешт.