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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы доверяют минздраву в методах борьбы с COVID-19

09 апреля
22:36 2020
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Каждый второй житель Молдовы относится с доверием к действиям Министерства здравоохранения по управлению кризисом, спровоцированным коронавирусом

Таковы результаты исследования «Восприятие эпидемии коронавируса», представленного сегодня компанией IMAS по заказу «Public Media». Респондентов просили ответить на вопрос: насколько они доверяют или не доверяют работе государственных учреждений, прямо задействованных в управлении ситуацией с коронавирусом? 50% опрошенных заявили, что доверяют и очень доверяют Министерству здравоохранения, 47% – МВД. В то же время, Администрация президента пользуется доверием 41% граждан, а правительство – 40%. Исследование проводилось по телефону в период с 31 марта по 8 апреля. Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%.

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