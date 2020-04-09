Сегодня компания IMAS представила результаты опроса «Восприятие эпидемии коронавируса»

Большинство опрошенных считают, что молдавские власти достойно держат удар в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Свидетельство тому – результаты исследования, проведенного по телефону компанией IMAS в период с 31 марта по 8 апреля.

Итак, 42% опрошенных считают, что в Молдове власти действуют лучше, чем в других странах, 32% дали оценку: как и в других государствах, а 18% оценивают хуже, чем в других странах. Еще 8% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Выборка составила 1020 человек во всех районах страны. Погрешность – 3,1%.