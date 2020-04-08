Тех, кто будет покушаться на знаменитый монумент, внесут в «черный список»

Эпидемия коронавируса в Китае считается завершившейся, карантин снят, и туристические достопримечательности вновь открыли для туристов. И тут же нашлись те, у кого чешутся руки что-нибудь сломать и испортить. Например, одна барышня, оказавшаяся к тому же несовершеннолетней, решила нацарапать что-то на Великой китайской стене, сообщает IBTimes. А это, между прочим, объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Действия юной вандалки зафиксировала видеокамера. Администрация туристического объекта решила принять жесткие меры. За умышленную порчу установлен административный штраф. За неподобающее поведение туристов внесут в «черный список». После этого они уже не смогут купить онлайн билеты на посещение Великой китайской стены. А власти Пекина планируют закрыть нарушителям вход и на другие популярные окрестные туристические объекты.