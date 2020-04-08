Средства дарителей со счетов Министерства финансов распределят среди медицинских работников, которые борются с коронавирусом

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что все деньги, собранные на счетах минфина, будут направлены исключительно для мотивации медицинского персонала, противодействующего коронавирусу.

Глава ведомства пояснила, что эти средства будут распределены по всем населенным пунктам, задействованным в борьбе с эпидемией.

«Будут очень четко определены критерии. Это будет необлагаемые налогами выплаты лицам, которые заразились в результате исполнения своих служебных обязанностей. Речь идет о двух средних зарплатах за счет указанных средств», – сообщила Думбрэвяну.

Согласно представленным данным, на счетах минфина к 7 апреля собрано дарений в размере 13,55 млн леев.