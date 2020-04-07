Вторник, 7 апреля 2020, 22:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

С вирусом – на всю жизнь

07 апреля
21:06 2020
Версия для печати

В честь инфекции уже называют детей.

Даже во время пандемии жизнь идет своим чередом. И дети, которым приходит время родиться, появляются на свет в положенный природой срок. Но сейчас это происходит в особых условиях. И в Индии молодые родители двойняшек – мальчика и девочки – решили увековечить это обстоятельство в именах своих детей. Их назвали Корона и Ковид. Как рассказал телеканал «Al Jazeera», отец и мать объяснили выбор таких имен для самых младших членов семьи желанием назвать их как можно более уникально. Вот уж точно, что-нибудь подобное едва ли у кого-нибудь еще встретишь. Но вот бедным детям теперь с этим жить…

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,44–1,13%
EUR20,11–0,16%
GBP22,77–0,19%
UAH0,68–0,66%
RON4,16–0,17%
RUB0,24–0,26%

Курсы валют в MDL на 07.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд