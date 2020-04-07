В честь инфекции уже называют детей.

Даже во время пандемии жизнь идет своим чередом. И дети, которым приходит время родиться, появляются на свет в положенный природой срок. Но сейчас это происходит в особых условиях. И в Индии молодые родители двойняшек – мальчика и девочки – решили увековечить это обстоятельство в именах своих детей. Их назвали Корона и Ковид. Как рассказал телеканал «Al Jazeera», отец и мать объяснили выбор таких имен для самых младших членов семьи желанием назвать их как можно более уникально. Вот уж точно, что-нибудь подобное едва ли у кого-нибудь еще встретишь. Но вот бедным детям теперь с этим жить…