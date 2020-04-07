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Газета "Кишиневские новости"

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Спекулянтов в Молдове будут жестко наказывать

07 апреля
19:26 2020
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В Молдове не будет дефицита продуктов питания, за исключением тех, в отношении которых ввели ограничения страны-экспортёры. В то же время нет предпосылок для роста цен на товары. Об этом заявил президент Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности.

Также Игорь Додон отметил, что правительство следит за ценами на основные продукты и, по необходимости, будет принимать жесткие меры

«Увидим повышение цены для конечного потребителя – пойдём по цепочке до производителя, и посмотрим, кто позволил себе в такой кризисной ситуации спекулировать на нуждах людей», – заявил президент.

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