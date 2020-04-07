Об этом заявил президент Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности

«Ограничения на работу торговых предприятий, заведений общественного питания не будут сняты. После 28 апреля будет изучаться вопрос открытия некоторых видов экономической деятельности. Мы понимаем, что это влияет на экономическую активность, но, если сейчас мы предпримем неправильные шаги, экономические издержки будут выше», – объяснил президент.

В Республике Молдова введено чрезвычайное положение на 60 дней, до 15 мая 2020 года. Следуя примеру других стран, молдавские власти утвердили пакет мер для уменьшения риска распространения заражения новым коронавирусом.