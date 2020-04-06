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Газета "Кишиневские новости"

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COVID-19: Еще 10 дней отпуска

06 апреля
15:51 2020
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По предложению ВОЗ и врачей бюджетники проведут дома следующие полторы недели

Премьер-министр Ион Кику сообщил, что с завтрашнего дня и до 17 апреля бюджетники отправляются в отпуск с сохранением им заработной платы за соответствующий период. Этот период может быть продлен до 28 апреля. Решение затрагивает сотрудников публичных ведомств. При необходимости руководители имеют право вызывать сотрудников на работу. Кику пояснил, что после этого вынужденного отпуска будет введен 6-дневный режим работы, как много лет назад.

«Ученики продолжат обучение дистанционно, для них не установлены выходные», – объяснил премьер.

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