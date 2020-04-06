В минувшее воскресенье в Румынии отмечали День НАТО. Этот праздник учрежден в 2005 году и отмечается каждое первое воскресенье апреля.

По случаю этой «уникальной» праздничной даты к населению со специальным посланием обратился президент. По его словам, Североатлантический альянс позволил Румынии поднять свою безопасность на новый уровень, а также привнес стабильность в регион. Клаус Йоханнис сказал, что страна приложит все усилия к тому, чтобы НАТО стал еще сильнее.

В этом году на нужды обороны в Бухаресте планируют выделить два процента от внутреннего валового продукта. Ранее такого показателя в НАТО смогли достичь лишь США, Британия, Польша, Эстония и Греция. Основной объект блока в Румынии расположен возле коммуны Девеселу, уезда Олт. Здесь развернут противоракетный комплекс, который стал основной целью в регионе российских ракет “Авангард”.

Румыния вступила в НАТО 29 марта 2004 года. Из тридцати стран блока пока только румыны отмечают это событие как праздник. Последним членом Североатлантического союза стала Северная Македония (27 марта 2020 года, ред.) Вполне возможно, и там по завершении карантина на радостях тоже ежегодно будут по этому поводу проводить гуляния.