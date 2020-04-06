Если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные выборы, ПСРМ набрала бы большинство голосов

Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы, в парламент прошли бы четыре политформирования. Согласно исследованию, реализованному компанией «IData», больше всего голосов набрала бы ПСРМ во главе с Зинаидой Греченый – 37,5%. За ПДС, которой руководит Майя Санду, готовы голосовать только 15,1%, а за «Платформу DA» Андрея Нэстасе – 6,6%. Избирательный порог преодолела бы и ДПМ Павла Филипа с результатом 6,2%. Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны при выборке 1010 человек.

Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.