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Газета "Кишиневские новости"

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Социалисты – абсолютные лидеры в предпочтениях избирателей Молдовы

06 апреля
15:06 2020
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Если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные выборы, ПСРМ набрала бы большинство голосов

Если в ближайшее воскресенье состоялись бы досрочные выборы, в парламент прошли бы четыре политформирования. Согласно исследованию, реализованному компанией «IData», больше всего голосов набрала бы ПСРМ во главе с Зинаидой Греченый – 37,5%. За ПДС, которой руководит Майя Санду, готовы голосовать только 15,1%, а за «Платформу DA» Андрея Нэстасе – 6,6%. Избирательный порог преодолела бы и ДПМ Павла Филипа с результатом 6,2%. Исследование проводилось в период с 30 марта по 4 апреля в 381 населенном пункте страны при выборке 1010 человек.

Сбор информации осуществлялся по телефону. Погрешность составляет 3%.

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