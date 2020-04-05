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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове будут массово тестировать весь медперсонал на COVID-19

05 апреля
20:26 2020
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872 медработника Молдовы протестировали на COVID-19, вирус обнаружили в 240 случаях. Об этом рассказал Игорь Додон на сегодняшнем брифинге для прессы. Президент отметил, что в первую очередь тестируют медработников в тех местах, где есть очаг заражения.

По словам президента, когда в Молдову прибудут 100 тысяч тестов из Китая, протестируют весь медперсонал.

«Мы продолжим массово тестировать врачей, задействованных на передовой. Как только у нас будет закуплено очередное количество тестов из Китая, мы проверим весь медицинский персонал», – сказал глава государства.

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