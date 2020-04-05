Воскресенье, 5 апреля 2020, 00:00

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему выйти из дома можно будет только на основании пропусков?

05 апреля
20:26 2020
Версия для печати

Игорь Додон обратился к жителям Штефан-Водэ и Сорок: Соблюдайте режим! Запретим покидать дома!

Президент Игорь Додон после заседания Единого командного центра заявил, что в населенных пунктах, где не соблюдается карантинный режим, покидать дома можно будет только на основании пропусков. На данном этапе карантин введен в Сороках, Штефан Водэ и селе Карахасань.

«Просим соблюдать введенный режим. В противном случае мы будем вынуждены запретить покидать дома всем, кроме тех, у кого есть специальный пропуск», – заявил Додон. Президент сообщил, что на данном этапе правоохранительные органы работают эффективно, и в скором времени карантин может быть снят в с. Бэлчана Хынчештского района. Глава государства отметил, что ситуация в Глодянах вызывает беспокойство, так как там может возникнуть новый очаг эпидемии. Только сегодня там были подтверждены 18 новых случаев, из которых 11 у врачей. В общей сложности в Глодянах выявлены 24 зараженных коронавирусом.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,440,00%
EUR19,95+0,12%
GBP22,62–0,01%
UAH0,670,00%
RON4,130,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 05.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд