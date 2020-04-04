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Газета "Кишиневские новости"

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Карантин класса «люкс»

04 апреля
22:11 2020
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В Швейцарии открыли роскошные изоляторы

Красиво жить не запретишь. Даже в карантине. И поскольку коронавирус не щадит никого, включая особ королевской крови, находятся те, кто может себе позволить пережить изоляцию в роскошных условиях.

Вот в нескольких городах Швейцарии и создали карантинные номера для ну очень обеспеченных господ, сообщает dom.mail.ru. Так владельцы отелей, которые терпят убытки из-за прекращения потока туристов в период эпидемии, решили поправить свое финансовое положение. Стоимость суточного пребывания в таких суперизоляторах колеблется от 206 до 822 долларов. Сюда можно заказать еду, а за дополнительную плату вызвать медсестру и, не покидая номера, сдать тест на коронавирус. Для предотвращения заражения регистрация и заселение в номера происходит в бесконтактном режиме. На изоляторы класса «люкс» уже появился спрос.

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