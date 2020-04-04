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Газета "Кишиневские новости"

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Врачи заразились от коллеги, который был инфицирован в своем доме

04 апреля
22:06 2020
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Власти провели служебное расследование, после того как несколько медиков лечебного учреждения в с. Карахасань Штефан-Водского района заразились коронавирусом. Об итогах проверки рассказал глава Национального агентства общественного развития Николай Фуртунэ.

«Источник инфекции прибыл из-за пределов Молдовы. Медицинский работник контактировал с семьей, после чего отправился на работу и заразил коллег. Другими словами, не идет речь об инфицировании при оказании медпомощи. Мы провели расследование и выяснили каждый шаг. Имела место внутренная передача между коллегами, а не от пациента», – объяснил Фуртунэ.

Глава Агентства заявил, что подобный случай отмечен и в столичной психиатрической больнице, где выявлены 8 подтвержденных случаев среди медицинских работников.

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