Разъяснение премьер-министра о приобретении полиса медицинского страхования для диаспоры

Возвращающихся из-за границы граждан Молдовы, которые не приобрели медицинский полис, будут пускать на борт самолета, но по прилету они обязаны будут купить полис в течение 72 часов. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику.

«Все граждане Молдовы, вне зависимости от режима ЧП, обязаны были купить медполис до 31 марта. Никто не отменял необходимость приобретения полиса. Медстраховка должна быть у каждого гражданина Молдовы. Находящихся за границей граждан будут пускать на борт самолета, но по прилету они обязаны будут купить полис в течение 72 часов. Граждане заполняют декларацию об ответственности за дальнейшую покупку полиса», – отметил Кику.

Также, премьер уточнил, что вернувшиеся из-за границы граждане Молдовы не смогут претендовать на помощь по безработице в размере 2775 леев пока не приобретут полис.