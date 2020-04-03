Правительство организует чартерные рейсы с 6 по 19 апреля.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова утвердила список чартерных авиарейсов, которыми граждане Молдовы могут вернуться домой из-за рубежа.

В период 6-12 апреля запланированы перелеты по маршрутам: Лиссабон – Кишинев, Мадрид – Кишинев, Брюссель – Кишинев, Варшава – Кишинев, Дублин – Кишинев, Лондон – Кишинев.

В период 13-19 апреля будут совершены перелеты Венеция – Кишинев, Париж – Кишинев, Берлин – Кишинев, Рим – Кишинев, Лондон – Кишинев, Прага – Кишинев.

Согласно решению комиссии, регистрация на эти рейсы открылась с 29 марта, билеты будут предоставлены гражданам Молдовы, которые зарегистрировались в молдавских дипломатических представительствах и консульских учреждениях в стране их пребывания. Приоритетом в списке пользуются пенсионеры, женщины с детьми, беременные, студенты, туристы, люди потерявшие работу или приехавшие за рубеж для прохождения лечения. С каждым из этих людей представители авиакомпаний свяжутся персонально по электронной почте или телефону, указанных в анкетах, и подробно сообщат о дате и времени вылета. Информация также будет размещена на сайтах посольств и Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Министерство предупреждает о том, что возможны случаи мошенничества с рейсами. Граждан призывают обращаться только к официальным источникам.

Билеты можно будет приобретать непосредственно у авиакомпаний или их официальных представителей. С их перечнем можно будет ознакомиться на сайтах авиакомпаний (FlyOne или AirMoldova). Наличие у пассажира полиса медицинского страхования обязательно. Авиакомпании будут проверять это обстоятельство в Национальной компании медицинского страхования. По прибытии в Кишинев пассажиры этих рейсов в обязательном порядке будут подвергнуты медицинскому освидетельствованию и помещены в самоизоляцию сроком на 14 дней.

Продолжается прием заявок на вылет из следующих стран с заполнением анкет: Бельгия (bit.ly/345GWac ), Чехия (bit.ly/2R5SUvj ), Франция (bit.ly/2JEW58V ), Германия (Берлин) (bit.ly/2Jyi3e3 ), Германия (Франкфурт) (bit.ly/39AEBp2 ), Ирландия (bit.ly/2xEy5jH ), Италия (Милан) (bit.ly/3aF8XrN ), Италия (Рим) (bit.ly/2UUYTnP ), Великобритания (bit.ly/2R5Q4Xa ), Нидерланды (bit.ly/2wdTFeE ), Польша (bit.ly/3bNg0ig ), Португалия (bit.ly/2JBt5yW ), Испания (bit.ly/2WZVqHj ).

Граждане Молдовы, как известно, люди очень мобильные, и могли оказаться в очень далеких странах, где нет молдавских дипломатических представительств (Таиланд, Индонезия, Индия, Вьетнам и другие государства региона Юго-Восточной Азии). Если они желают вернуться домой, им следует зарегистрироваться по одному из указанных адресов, чтобы уже из Европы добраться до Кишинева. Этим людям следует держать связь с Посольством РМ в Пекине, обращаться к первому секретарю Евгению Вицу, который координирует процесс возвращения и отвечает за информирование заинтересованных лиц.