Житель Нью-Йорка: «Богатые боятся вируса, а бедные — потерять работу»

Соединенные Штаты сохра­няют лидерство по количеству подтвержденных случаев зара­жения коронавирусом нового типа, опередив и Китай, и Ита­лию. Между тем президент США Трамп не считает необходимым вводить жесткие карантинные меры в штате Нью-Йорк, в ко­тором зафиксировано больше всего случаев заражения.

Ситуация в США остается непростой. Работники здравоохранения обращаются за дополнительной защитной экипировкой и оборудованием, поскольку они сталкиваются с ростом числа пациентов. Медики особенно обеспокоены нехваткой аппаратов ИВЛ, на­блюдается и дефицит тестов на коронавирус, хотя Белый дом продолжает кормить аме­риканцев обещаниями, что эти тесты будут широко доступны. Ни для кого не секрет, что действия и заявления американского руковод­ства по коронавирусу не отличаются последо­вательностью.

Здесь проявляется и личная непоследо­вательность Трампа как главы государства, который то отмахивался от разговоров об опасности, представляемой коронавирусом, то призывает принимать жесткие меры по борьбе с заразой. Еще несколько дней назад Трамп обещал, что к 12 апреля многие ограни­чения, введенные в США из-за коронавируса, могут быть сняты, чтобы дать импульс разви­тию оказавшейся в кризисной ситуации эко­номики. Теперь, кажется, он настроен более реалистично: «Посмотрим, что получится».

О том, как живет в условиях нашествия коронавируса Нью-Йорк, нам рассказал живущий там наш соотечественник — фи­лософ Дмитрий Ахтырский.

— Я как раз из города вернулся: светит вовсю солнышко, плюс 11, цветут магнолии, нарциссы и тюльпаны, народу немного, но есть. В Централ-парке бегают и на великах ка­таются. Людей меньше, чем обычно, конечно, но вполне есть.

— Какие ограничения введены в горо­де?

— Закрыты все кафе, театры, кино, му­зеи. Открыты продуктовые магазины и ап­теки. Около нашего продуктового стоит оче­редь — пускают постепенно, чтобы в магазине одновременно не находилось много народу. Очередь стоит с расстоянием между людьми шесть футов. В нашем магазине в кампусе Ко­лумбийского университета не пропало почти ничего: студенты — народ не боязливый. Почему-то пропали декофеинизированные чаи, но это их маца вытеснила: на Пасху она вытесняет чай под потолок куда-то. А еще, го­ворят, кое-где пропадают сметана, апельси­ны и яйца. Но вот в магазинах больших, куда с машинами едут закупаться, — периодически сметенные полки, да.

— Как же туалетная бумага?

— С туалетной бумагой продолжаются проблемы: завозят, но быстро раскупают. Го­ворят, кое-где введены ограничения — по две упаковки в руки. Но я не видел. Категорически нет термометров. Пропадает парацетамол под маркой Tylenol.

— Санитайзеры всякие имеются в про­даже?

— Тоже проблема: то есть, то нет.

— Масками народ обеспечен?

— Совсем нет. У кого-то есть, кто успел закупиться. Их не достать, даже госпитали просят граждан: у кого есть лишние — отдать врачам. Пока поставки не налажены. Капита­лизм оказался так же неповоротлив, как совет­ский социализм…

— На улицах много людей, носящих маски?

— Увеличилось число людей в масках, но до половины не дошло. Четверть, наверное. Но народу сильно меньше. Богатые районы вы­мерли, а вот Гарлем живет почти как жил. На улицах существенно меньше такси, доставок непродовольственных товаров меньше, ну и люди на работу не едут. Многие уехали из го­рода. В метро меньше народу стало, говорят, но я там давно не был. Автобусы стали неофи­циально бесплатными, но сажают только в за­днюю дверь.

— Что значит «неофициально бесплат­ными»?

— К водителю нельзя подходить, а касса- автомат около него. Поэтому он просто откры­вает заднюю дверь, и никто не платит.

— С учетом того, что штат Нью-Йорк лидирует по количеству заболевших, воз­никают какие-нибудь панические настро­ения?

— На улице — нет от слова «совсем»: гу­ляют, улыбаются. Видел фрика, который тянул руки к прохожим, стоя посередине тротуара, и, осклабясь, говорил: «Дистанция шесть футов!» У кого паника — тот сидит дома.

— А в соцсетях?

— В сетях паникуют многие, но группы обычно модерируются ответственными «успо­коителями». Паникер сам группу обычно не за­водит, ему не до того. Обеспеченные амери­канцы боятся больше, как мне кажется.

— В Интернете полно слухов и фейков. Думаю, в ваших краях тоже не без того. Ка­кие самые популярные или дикие?

— Ну, трамповские — что можно лечиться смесью средства от малярии и антибиотика. Но так я, наверное, не в тех местах пасусь, где фейки бродят. Вот консерваторы радуются, что университеты закрылись — и, может, их во­обще никогда не откроют, все будет удаленно, и «левая зараза» перестанет распространять­ся…

— А про черные вертолеты, опрыски­вающие улицы по ночам, слышать не при­ходилось?

— Нет, вот про «химтрейлы» приходилось, но это уже давний слух — про то, что опрыски­вают с самолетов химикатами территорию с целью понижения рождаемости или генетиче­ских экспериментов и т.д.

— Есть ли призывы от властей к само­изоляции?

— Есть, но противоречивые. Трамп гово­рит одно, власти штата (губернатор Куомо) — другое. А до этого ругались губернатор и мэр. Но власти штата решают на месте, а Трамп не имеет в этих делах полномочий.

А так призывают меньше выходить и со­блюдать дистанцию шесть футов (1,8 м. — Авт.), но нет запрета на выход. То есть поли­цейский не может подойти и сказать: «А куда это ты идешь?..»

— Но работа на удаленке поощряется?

— Да, еще как! Все кто мог — перешли.

— И чем же народ занимается (помимо работы), сидя дома?

— Рассчитывали читать, кино смотреть, а вместо этого — куча суеты. Многие не уме­ют работать из дома — и работа отнимает больше времени. Вместо кино люди чатятся и смотрят новости, а новостные каналы пол­ны паникой. Настоящая спекуляция на страхе, просто жесть! Но интроверты вполне хоро­шо себя чувствуют. Многие проводят всякие онлайн-тренинги и прочее такое. Я вот свои лекции в сервис для видеоконференций Zoom попробую сейчас перевести (я читал лекции- квартирники). Вот что делают те, кто на спорт подсажен, не знаю…

Вообще мы очень похожи — никакой фун­даментальной разницы между американцами и русскими нет, во всяком случае, между Мо­сквой и Нью-Йорком. Мегаполисы все похожи, от законопослушности тут далеко.

А, вот что еще! В городе оружие иметь запрещено, а за городом смели все оружие в магазинах. Но нам нельзя: людям с городским ID не продадут.

— К выживанию в условиях зомби-апо­калипсиса, что ли готовятся?..

— Насчет оружия? Кто знает… Американ­ский тип реагирования: чуть что — откопай обрез и шли федералов далеко. Чувство уве­ренности…

— Ты говоришь, что есть впечатление, что обеспеченная публика больше боится, но вот попалась на глаза статья про бедня­ков из Канзас-Сити с таким заголовком: «У нас остались две недели, прежде чем кон­чится еда»: американцы в ловушке между коронавирусом и бедностью»…

— Богатые боятся вируса, а бедные — по­терять работу и все такое прочее.

— И призрак безработицы, похоже, очень многих тревожит.

— Безработица уже началась. Она была и раньше. Это был миф о низкой безработице, мухлеж со статистикой: из безработных ис­ключали работников открытых платформ (типа поводил пару часов в неделю Uber — так ты уже и работаешь). А теперь уже уволили кучу ра­ботников кафе и такого рода.

— Но вот власти обещают американ­цам раздать чеки по $1200…

— Выплатят людям с доходом ниже 75 тысяч по 1200 долларов — но дойдет только в мае, говорят.

— Сенат дал добро на вливание 2 трлн в экономику. Поможет?

— Ну вот из этих денег как раз и будут вы­платы. Жутко ругались, но вот приняли нако­нец. По моему мнению, надо больше было — на базовый универсальный доход переходить на несколько месяцев.

— А всякие там кредитные, ипотечные каникулы не обещают?

— Что-то обещают, но у меня нет креди­тов, поэтому я не слежу. С увлечением смо­трел на мобильном, как падает на глазах ин­декс биржи. Мы-то чего только не повидали в России…

— Есть мнение, что коронавирус по­ставит крест на Трампе и его надеждах на переизбрание. Что думаешь?

— Пока у него вдруг — взлет рейтингов. Я в ужасе. Человек не делает ВООБЩЕ НИЧЕ­ГО! Но вот такая психология: лидер военного времени… Как пойдет дальше — кто его знает. Может поставить, а может и наоборот. Трамп — шоумен, умеет манипулировать на чем-то за гранью разумного понимания.

— Президент Трамп намекал, что к 12 апреля Америку ждет послабление каран­тина…

— Да, «чтобы на Пасху церкви были пол­ны», как он выразился. Биржа тут же страшно обрадовалась. Но воплотить это он не мо­жет. Потому что карантины вводят отдельные штаты, а не федералы. Как же он их отменит? Разве что угрозой не дать денег из тех двух триллионов.

— А как дело с больницами обстоит? С местами, врачами, тестами, лекарства­ми?..

— По Нью-Йорку говорят, что ресур­сов осталось на неделю, и если не пришлют средств, то труба. Нехватка всего — аппаратов ИВЛ, масок даже. Просили корабль-госпиталь. Но центр ничего не присылает — наоборот, у штатов из-под носа перекупает. Трамп же торгаш! Кто-то наваривает: маски стоили со­рок центов штука, а сейчас — в 10 раз дороже. Полагаю, какие-то схемы перепродаж…

Но Трамп заявлял, что он не несет ни за что ответственности (прямым текстом), что центр никому ничего давать не обязан, пусть губернаторы сами все достают как знают. Трамп может заставить перепрофилировать предприятия под выпуск необходимого (тех же масок), но этого не делает. Некоторые пред­приятия сами перешли, однако этого мало.

— Я видел, как всякие производители спиртного переквалифицируются на про­изводство гелей обеззараживающих и всяких санитайзеров…

— Да, именно.

— Есть ли возрастные ограничения по коронавирусу? Например, должны ли жи­тели в возрасте от 65 лет и старше сидеть по домам?

— Нет, звучат только предупреждения. Но статистика в городе показывает, что людей до 50 лет заболело больше, чем после 50.

— Настроение из-за всей этой истории так себе, хочется живого общения, но это плохо стыкуется с рекомендациями со­блюдать дистанцию. Как вы с этим справ­ляетесь?

— Я же экспат, я уже давно наловчился общаться — и выпивать тоже — по Скайпу и прочим средствам!..

Андрей Яшлавский.