“Если не пришлют средств, то труба”
Житель Нью-Йорка: «Богатые боятся вируса, а бедные — потерять работу»
Соединенные Штаты сохраняют лидерство по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, опередив и Китай, и Италию. Между тем президент США Трамп не считает необходимым вводить жесткие карантинные меры в штате Нью-Йорк, в котором зафиксировано больше всего случаев заражения.
Ситуация в США остается непростой. Работники здравоохранения обращаются за дополнительной защитной экипировкой и оборудованием, поскольку они сталкиваются с ростом числа пациентов. Медики особенно обеспокоены нехваткой аппаратов ИВЛ, наблюдается и дефицит тестов на коронавирус, хотя Белый дом продолжает кормить американцев обещаниями, что эти тесты будут широко доступны. Ни для кого не секрет, что действия и заявления американского руководства по коронавирусу не отличаются последовательностью.
Здесь проявляется и личная непоследовательность Трампа как главы государства, который то отмахивался от разговоров об опасности, представляемой коронавирусом, то призывает принимать жесткие меры по борьбе с заразой. Еще несколько дней назад Трамп обещал, что к 12 апреля многие ограничения, введенные в США из-за коронавируса, могут быть сняты, чтобы дать импульс развитию оказавшейся в кризисной ситуации экономики. Теперь, кажется, он настроен более реалистично: «Посмотрим, что получится».
О том, как живет в условиях нашествия коронавируса Нью-Йорк, нам рассказал живущий там наш соотечественник — философ Дмитрий Ахтырский.
— Я как раз из города вернулся: светит вовсю солнышко, плюс 11, цветут магнолии, нарциссы и тюльпаны, народу немного, но есть. В Централ-парке бегают и на великах катаются. Людей меньше, чем обычно, конечно, но вполне есть.
— Какие ограничения введены в городе?
— Закрыты все кафе, театры, кино, музеи. Открыты продуктовые магазины и аптеки. Около нашего продуктового стоит очередь — пускают постепенно, чтобы в магазине одновременно не находилось много народу. Очередь стоит с расстоянием между людьми шесть футов. В нашем магазине в кампусе Колумбийского университета не пропало почти ничего: студенты — народ не боязливый. Почему-то пропали декофеинизированные чаи, но это их маца вытеснила: на Пасху она вытесняет чай под потолок куда-то. А еще, говорят, кое-где пропадают сметана, апельсины и яйца. Но вот в магазинах больших, куда с машинами едут закупаться, — периодически сметенные полки, да.
— Как же туалетная бумага?
— С туалетной бумагой продолжаются проблемы: завозят, но быстро раскупают. Говорят, кое-где введены ограничения — по две упаковки в руки. Но я не видел. Категорически нет термометров. Пропадает парацетамол под маркой Tylenol.
— Санитайзеры всякие имеются в продаже?
— Тоже проблема: то есть, то нет.
— Масками народ обеспечен?
— Совсем нет. У кого-то есть, кто успел закупиться. Их не достать, даже госпитали просят граждан: у кого есть лишние — отдать врачам. Пока поставки не налажены. Капитализм оказался так же неповоротлив, как советский социализм…
— На улицах много людей, носящих маски?
— Увеличилось число людей в масках, но до половины не дошло. Четверть, наверное. Но народу сильно меньше. Богатые районы вымерли, а вот Гарлем живет почти как жил. На улицах существенно меньше такси, доставок непродовольственных товаров меньше, ну и люди на работу не едут. Многие уехали из города. В метро меньше народу стало, говорят, но я там давно не был. Автобусы стали неофициально бесплатными, но сажают только в заднюю дверь.
— Что значит «неофициально бесплатными»?
— К водителю нельзя подходить, а касса- автомат около него. Поэтому он просто открывает заднюю дверь, и никто не платит.
— С учетом того, что штат Нью-Йорк лидирует по количеству заболевших, возникают какие-нибудь панические настроения?
— На улице — нет от слова «совсем»: гуляют, улыбаются. Видел фрика, который тянул руки к прохожим, стоя посередине тротуара, и, осклабясь, говорил: «Дистанция шесть футов!» У кого паника — тот сидит дома.
— А в соцсетях?
— В сетях паникуют многие, но группы обычно модерируются ответственными «успокоителями». Паникер сам группу обычно не заводит, ему не до того. Обеспеченные американцы боятся больше, как мне кажется.
— В Интернете полно слухов и фейков. Думаю, в ваших краях тоже не без того. Какие самые популярные или дикие?
— Ну, трамповские — что можно лечиться смесью средства от малярии и антибиотика. Но так я, наверное, не в тех местах пасусь, где фейки бродят. Вот консерваторы радуются, что университеты закрылись — и, может, их вообще никогда не откроют, все будет удаленно, и «левая зараза» перестанет распространяться…
— А про черные вертолеты, опрыскивающие улицы по ночам, слышать не приходилось?
— Нет, вот про «химтрейлы» приходилось, но это уже давний слух — про то, что опрыскивают с самолетов химикатами территорию с целью понижения рождаемости или генетических экспериментов и т.д.
— Есть ли призывы от властей к самоизоляции?
— Есть, но противоречивые. Трамп говорит одно, власти штата (губернатор Куомо) — другое. А до этого ругались губернатор и мэр. Но власти штата решают на месте, а Трамп не имеет в этих делах полномочий.
А так призывают меньше выходить и соблюдать дистанцию шесть футов (1,8 м. — Авт.), но нет запрета на выход. То есть полицейский не может подойти и сказать: «А куда это ты идешь?..»
— Но работа на удаленке поощряется?
— Да, еще как! Все кто мог — перешли.
— И чем же народ занимается (помимо работы), сидя дома?
— Рассчитывали читать, кино смотреть, а вместо этого — куча суеты. Многие не умеют работать из дома — и работа отнимает больше времени. Вместо кино люди чатятся и смотрят новости, а новостные каналы полны паникой. Настоящая спекуляция на страхе, просто жесть! Но интроверты вполне хорошо себя чувствуют. Многие проводят всякие онлайн-тренинги и прочее такое. Я вот свои лекции в сервис для видеоконференций Zoom попробую сейчас перевести (я читал лекции- квартирники). Вот что делают те, кто на спорт подсажен, не знаю…
Вообще мы очень похожи — никакой фундаментальной разницы между американцами и русскими нет, во всяком случае, между Москвой и Нью-Йорком. Мегаполисы все похожи, от законопослушности тут далеко.
А, вот что еще! В городе оружие иметь запрещено, а за городом смели все оружие в магазинах. Но нам нельзя: людям с городским ID не продадут.
— К выживанию в условиях зомби-апокалипсиса, что ли готовятся?..
— Насчет оружия? Кто знает… Американский тип реагирования: чуть что — откопай обрез и шли федералов далеко. Чувство уверенности…
— Ты говоришь, что есть впечатление, что обеспеченная публика больше боится, но вот попалась на глаза статья про бедняков из Канзас-Сити с таким заголовком: «У нас остались две недели, прежде чем кончится еда»: американцы в ловушке между коронавирусом и бедностью»…
— Богатые боятся вируса, а бедные — потерять работу и все такое прочее.
— И призрак безработицы, похоже, очень многих тревожит.
— Безработица уже началась. Она была и раньше. Это был миф о низкой безработице, мухлеж со статистикой: из безработных исключали работников открытых платформ (типа поводил пару часов в неделю Uber — так ты уже и работаешь). А теперь уже уволили кучу работников кафе и такого рода.
— Но вот власти обещают американцам раздать чеки по $1200…
— Выплатят людям с доходом ниже 75 тысяч по 1200 долларов — но дойдет только в мае, говорят.
— Сенат дал добро на вливание 2 трлн в экономику. Поможет?
— Ну вот из этих денег как раз и будут выплаты. Жутко ругались, но вот приняли наконец. По моему мнению, надо больше было — на базовый универсальный доход переходить на несколько месяцев.
— А всякие там кредитные, ипотечные каникулы не обещают?
— Что-то обещают, но у меня нет кредитов, поэтому я не слежу. С увлечением смотрел на мобильном, как падает на глазах индекс биржи. Мы-то чего только не повидали в России…
— Есть мнение, что коронавирус поставит крест на Трампе и его надеждах на переизбрание. Что думаешь?
— Пока у него вдруг — взлет рейтингов. Я в ужасе. Человек не делает ВООБЩЕ НИЧЕГО! Но вот такая психология: лидер военного времени… Как пойдет дальше — кто его знает. Может поставить, а может и наоборот. Трамп — шоумен, умеет манипулировать на чем-то за гранью разумного понимания.
— Президент Трамп намекал, что к 12 апреля Америку ждет послабление карантина…
— Да, «чтобы на Пасху церкви были полны», как он выразился. Биржа тут же страшно обрадовалась. Но воплотить это он не может. Потому что карантины вводят отдельные штаты, а не федералы. Как же он их отменит? Разве что угрозой не дать денег из тех двух триллионов.
— А как дело с больницами обстоит? С местами, врачами, тестами, лекарствами?..
— По Нью-Йорку говорят, что ресурсов осталось на неделю, и если не пришлют средств, то труба. Нехватка всего — аппаратов ИВЛ, масок даже. Просили корабль-госпиталь. Но центр ничего не присылает — наоборот, у штатов из-под носа перекупает. Трамп же торгаш! Кто-то наваривает: маски стоили сорок центов штука, а сейчас — в 10 раз дороже. Полагаю, какие-то схемы перепродаж…
Но Трамп заявлял, что он не несет ни за что ответственности (прямым текстом), что центр никому ничего давать не обязан, пусть губернаторы сами все достают как знают. Трамп может заставить перепрофилировать предприятия под выпуск необходимого (тех же масок), но этого не делает. Некоторые предприятия сами перешли, однако этого мало.
— Я видел, как всякие производители спиртного переквалифицируются на производство гелей обеззараживающих и всяких санитайзеров…
— Да, именно.
— Есть ли возрастные ограничения по коронавирусу? Например, должны ли жители в возрасте от 65 лет и старше сидеть по домам?
— Нет, звучат только предупреждения. Но статистика в городе показывает, что людей до 50 лет заболело больше, чем после 50.
— Настроение из-за всей этой истории так себе, хочется живого общения, но это плохо стыкуется с рекомендациями соблюдать дистанцию. Как вы с этим справляетесь?
— Я же экспат, я уже давно наловчился общаться — и выпивать тоже — по Скайпу и прочим средствам!..
Андрей Яшлавский.