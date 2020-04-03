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Газета "Кишиневские новости"

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Что скрывается за «зацикленностью» депутата от ACUM

03 апреля
16:41 2020
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Комментарий Посольства РФ в Кишиневе к заявлению о том, что помощь Китая и России является «пропагандой»

«Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прикладывают всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и для ликвидации ее последствий.

На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни», – говорится в заявлении посольства.

Напомним, что Россия отправила нескольким странам гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусной пандемией. Среди них Молдова, Италия, а также США.

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