Глава государства считает, что после кризиса многое изменится в стране и мире, включая и структуру экономики.

«Ущерб будет достаточно большой, но сразу после снятия ограничений некоторые отрасли восстановятся очень быстро. Думаю, быстро восстановится HoReCa, отрасли, которые предоставляют услуги», – заявил глава государства в ходе передачи «Президент отвечает».

Одними из самых чувствительных к кризису являются предприятия малого и среднего бизнеса. Глава государства сообщил, что этот сектор получит значительную поддержку государства.

«Правительство разрабатывает несколько программ поддержки малых и средних предприятий, чтобы сразу после завершения кризиса они восстановили свою деятельность», – заявил Додон.

Президент оптимистично смотрит в будущее, заявив, что, хотя Молдова будет другой, она «выйдет победителем» из этого кризиса.