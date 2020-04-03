Об этом сообщила глава минздрава Виорика Думбрэвяну. По ее словам, эксперты Национального агентства общественного здоровья обучили 7 специалистов из приднестровского региона, которые и будут проводить обработку анализов.

Еще одну лабораторию задействуют в Бельцах. Она будет обслуживать северный регион страны. В ближайшее время Национальное агентство общественного здоровья откроет две вирусологические лаборатории и в Кишиневе. Кроме них, в столице действуют еще две, которые работают в рамках частных клиник.

Забор анализов происходит на основе рекомендаций Национального агентства общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения.

До сих пор в лаборатории Агентства были обработаны 281 анализ пациентов, живущих на левом берегу Днестра.