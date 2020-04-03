С начала кризиса экспорт в страны СНГ остался на прежнем уровне. Таковы данные, которые сегодня представил Игорь Додон в рамках еженедельной передачи «Президент отвечает».

«К примеру, вчера экспорт в СНГ составил 40 млн леев, по сравнению с 28 млн позавчера. 31 марта он был 39 млн леев. За весь март самый большой объем был 50 млн, в то время как обычно этот показатель равняется 39-40 млн. Другими словами, экспорт в СНГ идет. Мы не можем говорить о драматическом снижении экспорта», – сообщил президент страны.

В то же время Игорь Додон сообщил, что отмечено снижение экспорта ЕС.

«Почему? Потому что в ЕС мы экспортируем, большей частью, кабели и все, что необходимо для производства автомобилей. В этот период СЭЗ в Бельцах, Оргееве работают на 7-10% от своих возможностей», – объяснил Игорь Додон.

Согласно данным Таможенной службы, за первые три месяца нынешнего года сборы составили 5,3 млрд леев, продемонстрировав рост на 776 млн леев (17%) по отношению к аналогичному периоду 2019 г. В марте таможенное ведомство направило в бюджет свыше 2 млрд леев – на 196 млн больше, чем в марте 2019 г.