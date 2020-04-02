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Газета "Кишиневские новости"

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Как безвозмездная помощь Китая стала в Молдове «пропагандой»?

02 апреля
22:06 2020
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Председатель группы дружба Молдова-Китай, вице-спикер парламента Влад Батрынча отреагировал на заявление Игоря Мунтяну, назвавшего гуманитарную помощь КНР Молдове – «пропагандой».

Батрынча написал на своей странице в Facebook, что в официальной концепции внешней политики Китая закреплено взаимное уважение и принцип НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА во внутренние дела суверенных государств.

«Причём, в отличие от некоторых других держав, для китайской дипломатии это не просто пустые слова, а реальное руководство к действию. На протяжении многих лет Китай искренне и безвозмездно помогает Молдове. И при этом ни разу китайские партнёры не позволили себе заявить “Молдова должна” или “Требуем от Молдовы”. Мне жаль, что посольству Китая в Молдове приходится реагировать на безответственные голословные обвинения одного условно “прозападного” депутата парламента РМ. Жаль, что это слегка омрачило фон поддержки Китаем молдавской медицины в период глобального кризиса.

Уважаемый господин посол Чжан Инхун, уважаемые китайские друзья и партнёры! Абсолютное большинство молдавского народа признательно Вам за теплое искреннее отношение к нашей стране и серьёзную помощь в час нужды! А безответственные заявления некоторых временных политиков лучше игнорировать с позиции мудрости китайского народа. Много чести! Рекомендуется рассматривать эти заявления как заявку на грант в посольства некоторых западных стран», – с сарказмом написал депутат Влад Батрынча.

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