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Газета "Кишиневские новости"

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Кто из политиков препятствует молдавским врачам в борьбе с COVID-19?

02 апреля
22:01 2020
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Игорь Додон призвал диаспору проявить солидарность с молдавскими врачами и приобрести медполис.

Те, кто утверждает, что нет необходимости покупать медполис, демонстрируют отсутствие уважения к молдавским врачам, которые сегодня находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что, согласно законодательству, все граждане Молдовы, за исключением пенсионеров, детей и отдельных категорий населения, обязаны оплачивать медстраховку. Игорь Додон призвал граждан и политиков продемонстрировать солидарность с сотрудниками системы здравоохранения.

«Призываю вас внести свой вклад. И тех, кто живет в Молдове, и тех, кто возвращается домой», –сказал президент.

Игорь Додон считает, что авторы судебного иска об отмене решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям о необходимости приобретения полиса возвращающимися гражданами должны его отозвать.

«Хочу, чтобы эти политики проявили солидарность со всеми гражданами Молдовы и поддержали медицинскую систему, которая оказывает помощь тогда, когда она нам необходима», – заявил глава государства.

Напомним, что стоимость обязательного медицинского полиса в Молдове равняется 4056 леям.

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