ПСРМ не участвовала в сегодняшнем заседании парламента, тем самым продемонстрировав поддержку мерам, предпринятых правительством Кику.

Пакет мер, предпринятых правительством Кику в период чрезвычайного положения, направлен исключительно на оказание помощи как гражданам нашей страны, оставшимся без работы в период пандемического кризиса, так и бизнесу – малому и среднему.

Из-за экономического кризиса, который стал следствием мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, правительство приняло решение о полном субвенционировании из публичного бюджета суммы налогов на зарплату сотрудников, трудовая деятельность которых была приостановлена в период чрезвычайного положения.

Для сотрудников компаний, пострадавших косвенно, будут покрыты 60% от суммы налогов на зарплату. Согласно пакету законов, предложенных правительством, на период действия чрезвычайного положения смогут воспользоваться пособием по безработице в размере 2775 леев все, кто обратится в Национальное агентство по занятости населения.

Для поддержки бизнеса было принято решение снизить ставку НДС для предприятий, которые работают в сфере HoReCa с 20% до 15%. Были объединены ряд сборов, чтобы упростить их администрирование экономическими агентами. Эти меры требуют немедленной реализации, потому что граждане ожидают помощи сейчас, а не через месяц-два. В исключительных случаях необходимы и исключительные меры, в том числе и для поддержки населения и бизнеса.

Парламентская фракция ПСРМ поддерживает все действия правительства Кику в период пандемии. Хотя коронавирус представляет огромную опасность для всего мира, темпы роста новых случаев COVID-19 в Молдове медленнее, чем в других европейских странах. Это доказывает, что наши власти предприняли корректные меры по ограничению распространения вируса. Действия правительства страны оценены как Всемирной организацией здравоохранения, так и независимыми экспертами.