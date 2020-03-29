Приднестровский текстильный гигант “Тиротекс” в четыре смены шьет многоразовые защитные маски, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Они продаются во всех районах региона в магазинах торговой сети “Шериф”. Розничная цена одной маски – 4 рубля, комплекта из трех штук – 12 рублей. Чтобы исключить случаи спекуляции защитными средствами, в одни руки дается не более трех упаковок. В сутки производится около 15 тысяч масок. В свою очередь швейно-трикотажное предприятие “Интерцентр-люкс” начало производить многоразовые защитные костюмы – около 200 комплектов ежедневно.