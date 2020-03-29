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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Швейная промышленность Приднестровья защитит от коронавируса

29 марта
20:13 2020
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Приднестровский текстильный гигант “Тиротекс” в четыре смены шьет многоразовые защитные маски, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Они продаются во всех районах региона в магазинах торговой сети “Шериф”. Розничная цена одной маски – 4 рубля, комплекта из трех штук – 12 рублей. Чтобы исключить случаи спекуляции защитными средствами, в одни руки дается не более трех упаковок. В сутки производится около 15 тысяч масок. В свою очередь швейно-трикотажное предприятие “Интерцентр-люкс” начало производить многоразовые защитные костюмы – около 200 комплектов ежедневно.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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