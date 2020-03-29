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Газета "Кишиневские новости"

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Что будет происходить с национальной валютой?

29 марта
20:09 2020
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Александр Слусарь, депутат парламента от Партии «Платформа “ДА”», в эфире телеканала TV8 заявил, что национальная валюта в ближайшее время из-за пандемии может обесцениться.

Денежные переводы от гастарбайтеров значительно уменьшатся, экспорт тоже падает, ощущается некоторый дефицит валюты, делился наблюдениями с телезрителями депутат.

«Надеюсь, что девальвация будет постепенной. У НБМ есть все возможности контролировать ситуацию», – считает Слусарь.

В свою очередь руководитель Института рыночной экономики Роман Киркэ отметил: «У Нацбанка резервов – три миллиарда долларов, а это почти сорок процентов от внутреннего валового продукта. С такой подушкой безопасности можно не опасаться девальвации национальной валюты».

Впрочем, какой из этих сценариев сбудется, покажет ближайшее время.

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