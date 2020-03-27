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Газета "Кишиневские новости"

Коронавирус

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Выявлять коронавирус в России научились роботы

27 марта
22:34 2020
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Российские ученые показали терминал для диагностики больных коронавирусом, пишет издание «Невские новости».

Робот измеряет температуру с высокой точностью и тратит на обследование одного человека всего пять секунд. Буквально тут же полученный результат сохраняется в базе данных. Более того,  имеется уже и усовершенствованная модель, способная запомнить лица и даже поинтересоваться, как себя чувствует пациент.

При этом роботу не грозит заражение, в отличие от сотрудников, которые занимаются обследованием потенциальных пациентов вживую.

Подобные роботы уже работают в нескольких российских компаниях.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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