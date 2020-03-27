Российские ученые показали терминал для диагностики больных коронавирусом, пишет издание «Невские новости».

Робот измеряет температуру с высокой точностью и тратит на обследование одного человека всего пять секунд. Буквально тут же полученный результат сохраняется в базе данных. Более того, имеется уже и усовершенствованная модель, способная запомнить лица и даже поинтересоваться, как себя чувствует пациент.

При этом роботу не грозит заражение, в отличие от сотрудников, которые занимаются обследованием потенциальных пациентов вживую.

Подобные роботы уже работают в нескольких российских компаниях.