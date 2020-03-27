Пять пистолетов, которыми пользовался знаменитый Джеймс Бонд в различных фильмах, снятых начиная с 1973 года, были украдены.

По сообщению Скотланд-Ярда, трое злоумышленников проникли в дом владельца этого кинореквизита (оружие он предоставлял в аренду киногруппам) в северной части Лондона, забрали пистолеты и скрылись. Воры знали, что брать. По оценкам специалистов, оружие очень редкое и стоит весьма недешево – не менее 100000 фунтов стерлингов или 122000 долларов. Полиция британской столицы ведет расследование.