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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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Агента 007 разоружили

27 марта
22:32 2020
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Пять пистолетов, которыми пользовался знаменитый Джеймс Бонд в различных фильмах, снятых начиная с 1973 года, были украдены.

По сообщению Скотланд-Ярда, трое злоумышленников проникли в дом владельца этого кинореквизита (оружие он предоставлял в аренду киногруппам) в северной части Лондона, забрали пистолеты и скрылись. Воры знали, что брать. По оценкам специалистов, оружие очень редкое и стоит весьма недешево – не менее 100000 фунтов стерлингов или 122000 долларов.  Полиция британской столицы ведет расследование.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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