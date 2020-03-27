Сегодня в Международный аэропорт Кишинева прибыл специальный рейс из Москвы, который доставил на Родину граждан Республики Молдова и вывезет граждан Российской Федерации, пожелавших вернуться домой.

Кроме того, этим же бортом в нашу страну привезен очень важный груз: 10 тысяч тестов для лабораторной диагностики коронавируса нового типа. Эти тесты позволяют получить результат в течение двух-четырех часов и уже хорошо зарекомендовали себя в России и других странах.

«Хочу отметить, что это только первая партия медицинского груза, который предназначен Республике Молдова. Выражаю искреннюю благодарность руководству Российской Федерации за оказание этой помощи, а также за решение о выдаче Молдове кредита в размере 200 млн евро на ремонт дорог.

Считаю, что только сплоченные усилия помогут нашим странам преодолеть этот беспрецедентный глобальный кризис. С другой стороны, именно такие серьезные вызовы укрепляют стратегическое партнерство Республики Молдова и Российской Федерации, сближая государства и народы», – отреагировал на жест России Игорь Додон.