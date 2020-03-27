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Газета "Кишиневские новости"

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Почему РБК оказалась первой больницей, где COVID-19 заразился врач

27 марта
21:36 2020
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Думбрэвяну сообщила, что Республиканская больница – единственная из специализирующихся на борьбе с короновирусом, где произошло заражение медперсонала

«У 12 медиков Республиканской больницы был обнаружен коронавирус, – сообщила глава минздрава Виорика Думбрэвяну, – у нас есть подтверждение в отношении еще 4 человек из РБК. Отмечу, что в больнице «Тома Чорба» и в Детской инфекционной больнице, как и в больнице №2, нет ни одного случая среди сотрудников», – отметила Думбрэвяну.

При этом, как рассказала министр, хотя Республиканская больница является стратегическим учреждением, там находится меньше всего пациентов с COVID-19.

Напомним, что первый случай заражения врача произошел на прошлой неделе. В начале текущей недели директор Республиканской клинической больницы Анатол Чуботару был уволен с должности.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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