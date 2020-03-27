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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Два священника заболели коронавирусом

27 марта
21:35 2020
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 КИКУ пообещал применить жесткие меры, если службы в церквях с участием прихожан продолжатся

У двух священников диагностирован вирус нового типа. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

«Это нас очень беспокоит. Призываю верующих воздержаться от посещения церквей. Сотрудники МВД получили четкое распоряжение не позволять проведение служб с участием верующих. Если их будут проводить, государство применит санкции, предусмотренные законом. К сожалению, вирус проник внутрь церквей, риск для людей огромный», – заявил Ион Кику.

Напомним, что в столице уже был оштрафован священник. Ему придется выплатить до 25 тыс. леев за нарушение санитарных норм при проведении церковной службы.

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Ирина Нам

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