Пятница, 27 марта 2020, 23:50

Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

Назад на главную Подписаться на RSS

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну поздравила врачей

27 марта
21:34 2020
Версия для печати Поделиться

Девять пациентов, ранее госпитализированных с диагнозом COVID-19, вылечены и готовятся к выписке

Кроме того, еще 18 человек готовятся к выписке уже на следующей неделе. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«18 пациентам мы провели повторные анализы, и они отрицательные. Но на будущей неделе мы сделаем еще один тест, и если результат останется прежним, то они будут выписаны. Это означает, что есть позитивный результат, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить наших врачей», – заявила Думбрэвяну.

Согласно официальным данным, за последние сутки были подтверждены 22 случая коронавируса, среди которых четыре сотрудникa Республиканской больницы. Таким образом, общее число больных в Молдове достигло 199 человек, из которых 11 были вылечены, 2 – скончались, а в больницах находятся 186 пациентов.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,99+0,27%
EUR20,01+0,90%
GBP22,46+2,55%
UAH0,64+1,22%
RON4,13+0,82%
RUB0,23–1,42%

Курсы валют в MDL на 27.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд