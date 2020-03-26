Оказывается не от всех овощей худеют!

Американские исследователи проанализировали данные за четверть века, полученные у 130 с лишним тысяч человек. Выяснилось, что любители листовых овощей, а также яблок и груш, худели. А вот те, кто ел картошку, фасоль, горох, кукурузу наоборот, поправлялись или, в крайнем случае, оставались в прежнем весе. Результаты опубликованы в научном журнале «Plos Medicine». И это расходится с рекомендациями диетологов, которые считали, что и те овощи, что содержат большое количество крахмала, будут полезны худеющим.