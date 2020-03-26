Коронавирус повлиял уже практически на все стороны жизни, порой самые неожиданные. Например, на лингвистику.

Так, потребительский ажиотаж, охвативший людей в странах, где разгулялась инфекция, уже нашел отражение в лексиконе. Для людей, которые скупают в магазинах все подряд, боясь дефицита во время карантина, придумали название. Оно появилось в англоязычном онлайн словаре «Urban Dictionary». И звучит это название так: «ковидиот» («covidiot»). Происхождение понятно, это комбинация наименования вируса и слова «идиот», сообщает metronews.ru.

Живая речь очень быстро среагировала на изменения, происходящие в повседневной жизни. Ведь после официального объявления пандемии паника охватила покупателей во всем мире. И только на Британских островах за какую-нибудь пару недель граждане оставили в кассах магазинов не много, не мало – миллиард(!) фунтов стерлингов. Но этим словом уже начали называть и тех, кто нарушает правила карантина.