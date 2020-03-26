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Газета "Кишиневские новости"

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Как во время карантина погулять на свежем воздухе

26 марта
22:49 2020
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Легально осуществить во многих странах из-за карантина это невозможно. Однако смекалистые итальянцы нашли выход.

Они стали…одалживать собак у соседей: выгуливать животных на улице разрешается. А кому одолжить не удалось, принялись делать питомцев своими руками из того, что попадется под руку – шерсти, кусочков меха и других материалов. А некоторые вообще надевали поводок на плюшевую игрушку и усердно с ней гуляли.

Правда, власти быстро разгадали эту хитрость, и издали специальное распоряжение о том, что разрешается выгуливать «только живых собак». Об этом рассказал yandex.ru.

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