Медицинские сотрудники и полицейские, которые борются с коронавирусом, будут тестироваться бесплатно. Об этом заявил президент Игорь Додон на брифинге для прессы.

«Предлагаем тестировать всех задействованных медиков. Речь идет, как минимум, о 10 тыс. человек, которые будут проверены за счет государства. Очень важно делать это регулярно. Анализы будут бесплатными и для полицейских, прежде всего для пограничноков», – сказал глава государства.