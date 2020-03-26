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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Медработники и полицейские будут тестироваться на COVID-19 бесплатно

26 марта
22:47 2020
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Медицинские сотрудники и полицейские, которые борются с коронавирусом, будут тестироваться бесплатно. Об этом заявил президент Игорь Додон на брифинге для прессы.

«Предлагаем тестировать всех задействованных медиков. Речь идет, как минимум, о 10 тыс. человек, которые будут проверены за счет государства. Очень важно делать это регулярно. Анализы будут бесплатными и для полицейских, прежде всего для пограничноков», – сказал глава государства.

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