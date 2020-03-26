Министр здравоохранения поблагодарила экономических агентов за помощь, оказанную медицинской системе

Думбрэвяну признательна предпринимателям и местным властям, которые проявили солидарность в борьбе с вирусом Covid-19. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну обратилась к предпринимателям, представителям гражданского общества и местным властям со словами благодарности за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом. Она выразила им признательность за дарения в виде оборудования, защитного снаряжения для врачей, медицинских перчаток и масок.

Думбрэвяну поблагодарила и представителей местных властей, которые работают во благо граждан в населенных пунктах по всей стране.

«Они играют очень важную роль в обеспечении режима самоизоляции для лиц, которые приехали из зон, пораженных COVID-19», – отметила глава минздрава.

Думбрэвяну уточнила, что в этот период власти всех уровней предпринимают совместные усилия для предотвращения распространения вируса нового типа.