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Газета "Кишиневские новости"

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В Москве судят румынскую шпионку

25 марта
11:44 2020
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Карина Цуркан, бывший член правления «Интер РАО», обвиняемая в работе на румынские спецслужбы, останется под стражей. Такое решение принял апелляционный суд, сообщает ria.ru

Цуркан была задержана в июне 2018 года. По данным следствия бывшая чиновница стала работать на зарубежные спецслужбы еще в 2004-м году. Имея доступ к секретным материалам, где излагалась стратегия «Интер РАО» на зарубежных рынках и схемы поставок электроэнергии на полуостров Крым, Цуркан передала их представителям Румынии, члена блока НАТО. Арест продлен до 14 июня. Заседания суда проходят в закрытом режиме.

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