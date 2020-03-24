Власти объявили о поддержке медиков, противостоящих коронавирусу

Об этом сообщила глава минздрава Виорика Думбрэвяну, которая рассказала о пакете мер для поддержки врачей.

«Медицинские сотрудники, задействованные для борьбы с COVID-19, получат дополнительно 100% к зарплате. В то же время дарения экономических агентов и физических лиц, которые направляются на счет Министерства финансов, будут направлены сотрудникам медицинской системы, находящимся в первых рядах, как и тех бригад скорой помощи, которые приезжают домой и транспортируют больных COVID-19», – заявила Виорика Думбрэвяну.

Глава государства Игорь Додон еще раз подтвердил, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку сотрудникам системы здравоохранения.